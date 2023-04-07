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17:26, 7 апреля 2023Из жизни

Мужчина отправился на поиски пропавшего сына и нашел послание в бутылке

CTV News: канадец нашел отправленное 38 лет назад 11-летним мальчиком послание в бутылке

Фото: Namomooyim / Shutterstock / Fotodom

Житель канадского города Труро, провинция Новая Шотландия, каждый день в течение трех лет искал своего пропавшего сына и обнаружил послание в бутылке, написанное 11-летним мальчиком около 40 лет назад. Об этом сообщает CTV News.

Джейсон Элер отправился на поиски сына вдоль реки Салмон. Дилан исчез без следа со двора дома его бабушки 6 мая 2020 года. Полиция предполагает, что он упал в реку и утонул, но тело так и не было найдено. Единственной уликой оказались его сапоги. С тех пор отец постоянно пытается найти его.

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На берегу реки мужчина неожиданно наткнулся на бутылку. «Я не смог открыть ее, поэтому разбил стекло и нашел внутри записку», — сказал канадец. В письме говорилось: «Меня зовут Грег Брайтман. Мне 11 лет. Не могли бы вы отправить мне письмо в ответ, если найдете это?» В записке также были указаны адрес и номер телефона.

Элер опубликовал сообщение в соцсетях и написал, что будет рад получить любую информацию о том, кто его написал.

Брайтман, которому сейчас 50 лет, наслаждался выходным днем, когда ему позвонила жена и рассказала о найденной бутылке. Когда мужчина увидел свое письмо, он не смог поверить в это. «Я был в шоке. Я сразу узнал свой почерк. Это было потрясающе», — рассказал канадец. Он отметил, что на протяжении многих лет часто думал о судьбе послания. «Я никогда не ожидал, что получу что-то в ответ», — добавил он.

Элер приехал в город Мейтленд, провинция Онтарио, где живет Брайтман, и отдал ему письмо. Мужчина поместил его в рамку и надеется передать дочери.

Элер рассказал, что был рад найти нечто, что сделало кого-то счастливым, хотя сам привык жить в несчастье. «16 апреля будет его день рождения. Это очень тяжело, учитывая, что мы до сих пор не знаем, что произошло», — сказал он.

Ранее сообщалось, что послание в бутылке, которое бросили в океан у побережья канадской провинции Новая Шотландия, преодолело 4,5 тысячи километров за полтора года. Жительница Ирландии нашла его во время прогулки с собакой по пляжу.

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Алиса Дмитриева
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