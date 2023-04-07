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14:16, 7 апреля 2023Спорт

Семак высказался о результативности Дзюбы

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не удивлен результативностью Артема Дзюбы

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, для него не стало неожиданностью, что форвард часто отмечается голами. «И за нас он много забивал, и за "Локомотив". У них очень качественная группа поддержки, которая позволяет им показывать очень интересный футбол», — заявил Семак.

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 9 апреля в Москве.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В составе команды он провел четыре матча в Российской премьер-лиге и отметился шестью забитыми мячами. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. За «Зенит» Дзюба выступал с 2015 по 2022 год.

Алексей Гусев
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