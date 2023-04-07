Раскрыт объем нераспроданного строящегося жилья в России

Объем нераспроданного строящегося жилья в России оценили в 69,6 миллиона «квадратов»

Суммарный объем нераспроданного строящегося жилья в России составил 69,6 миллиона квадратных метров. Кроме того, около 42 миллионов «квадратов» недвижимости в новостройках не продано. Информацию об этом раскрыли в институте жилищного развития «Дом.РФ».

По словам главы аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, объем нераспроданного жилья начал увеличиваться в середине прошлого года. По сравнению с 2019-2021 годами, когда аналогичный результат оценивали в среднем в 33,8 миллиона квадратных метров, параметр вырос на 25 процентов. При этом эксперт добавил, что средний показатель распроданности строящихся проектов составил 28 процентов при средней готовности в 34 процента, а для стартовавших в 2022-2023 годах проектов — лишь 13 процентов при готовности в 17 процентов. В общей сложности в стране строится 98 миллионов «квадратов» жилья.

Гольдберг отметил, что, несмотря на то что подобное соотношение является нормой для модели проектного финансирования, при снижении спроса на покупку жилья возникают риски для проектов с недостаточной распроданностью, а также низкой строительной готовностью. Это может привести к снижению темпов наполняемости эскроу-счетов и ухудшению финансового положения застройщиков.

В апреле аналитики компании «Страна Девелопмент» провели опрос и пришли к выводу, что почти половина россиян в обозримом будущем планирует купить новую квартиру. При этом более трети из них купили квартиру менее года назад, 23 процента — год назад, а 17 процентов опрошенных — два года назад.

