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09:09, 7 апреля 2023Мир

Япония перестанет экспортировать воздушные шары в Россию

Министерство экономики Японии заявило о запрете экспорта в Россию воздушных шаров

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Япония с 7 апреля запретит экспорт воздушных шаров и безмоторных летательных аппаратов в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.

В заявлении ведомства отмечается, что ограничения на экспорт также распространяются на беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них, авиационные двигатели, строительные машины, электро- и радиооборудование, устройства для фотосъемки, оптические и измерительные приборы, имеющие колеса игрушки, а также сталь, алюминий и все изделия из этих металлов.

28 февраля Япония ввела санкции против 143 физических и юридических лиц из России. Под санкции попали частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, Росэлектроника, а также Физический институт имени П.Н. Лебедева и ряд институтов РАН. В отношении 21 юридического лица вводится запрет на экспорт.

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Глеб Бажуткин
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