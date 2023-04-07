Япония перестанет экспортировать воздушные шары в Россию

Министерство экономики Японии заявило о запрете экспорта в Россию воздушных шаров

Япония с 7 апреля запретит экспорт воздушных шаров и безмоторных летательных аппаратов в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.

В заявлении ведомства отмечается, что ограничения на экспорт также распространяются на беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них, авиационные двигатели, строительные машины, электро- и радиооборудование, устройства для фотосъемки, оптические и измерительные приборы, имеющие колеса игрушки, а также сталь, алюминий и все изделия из этих металлов.

28 февраля Япония ввела санкции против 143 физических и юридических лиц из России. Под санкции попали частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, Росэлектроника, а также Физический институт имени П.Н. Лебедева и ряд институтов РАН. В отношении 21 юридического лица вводится запрет на экспорт.