В Госдуме оценили риски отказа Сербии от поддержки России

Депутат Госдумы Новиков выразил уверенность в сохранении дружеских отношений с Сербией

В истории России был период, когда страна разбрасывалась союзниками и друзьями, что было ошибочно. Подобного нельзя допустить в случае Сербии, Россия будет делать все для того, чтобы сохранить дружеские отношения с этим государством. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Зависимость от Запада

«Сегодня экономическая, политическая жизнь европейцев носит глобальный характер, ни одно государство, тем более небольшое, не может быть свободно от внешних процессов, — заметил Новиков. — Если размышлять в категории векторов сербской политики и традиционных связей с Россией, понятно, что для того, чтобы реализовывать эти связи, нужны не только добрая воля и опора на общие исторические ценности, но и возможности для коммуникации. Россия и Сербия, между тем, не имеют общей границы, что создает очевидные трудности».

Депутат также отметил, что сербское общество достаточно неоднородно, в нем присутствуют люди с разными политическими воззрениями и идеологическими подходами, завязанные на коммуникации с Западом. Он не исключил, что под воздействием внешнего давления к власти могут прийти политики и партии, которые будут иначе рассматривать сербско-российские отношения.

Будущее отношений

Мы прошли тот период, когда считали, что можно разбрасываться союзниками и друзьями. Так и в случае Сербии мы должны четко понимать, что потеря любого союзника является проблемой Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Новиков напомнил, что сегодня Россия активно выстраивает отношения с различными государствами, например, со странами Африки. Государство залечивает раны прошлых ошибок внешней политики, потому, безусловно, дорожит дружбой Сербии.

«Если вдруг к власти в Сербии придут антироссийски настроенные люди, даже в этих условиях в глубине сербского народа всегда останутся добрые чувства к России. Это фактор, который на столетия вперед будет определять отношения между нашими странами, а возможный приход антироссийских сил может стать лишь кратковременным эпизодом сербской истории», — заключил политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что западные государства продолжат усиливать давление на Белград по вопросу введения санкций в отношении России. Вучич добавил, что рад хорошим отношениям с Россией и гордится тем, что Сербия является одной из немногих стран, имеющих свою собственную независимую политику.