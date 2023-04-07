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11:41, 7 апреля 2023Россия

Россиянка упала с обрыва в каньон на экстремальном аттракционе

В Дагестане женщина упала в каньон на аттракционе по роупджампингу и получила переломы

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

В Дагестане женщина получила множественные переломы после того, как упала с обрыва каньон на аттракционе по роупджампингу. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

По информации ведомства, 21 марта 2023 года россиянка решила прыгнуть с высоты на альпинистской веревке с площадки «Экзит», оборудованной возле обрыва каньона Цолотль в селе Арани. Организатор экстремального аттракциона одел женщину в специальное снаряжение, но не провел инструктаж и не оценил должным образом безопасность прыжка. В результате потерпевшая оступилась и упала с обрыва, ударившись о каменную стену, где ее остановили страховочные ремни. Из-за произошедшего она получила тяжкий вред здоровью в виде множественных переломов и ушибов.

Следователи выяснили, что организатор аттракциона не имел профессиональных знаний в области альпинизма. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве в парке «Остров мечты» скончалась 40-летняя женщина. Ей стало плохо на аттракционе «Летная школа», где человек на высоте до 22 метров совершает полет, выбирая траекторию с помощью крыльев.

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Константин Лысяков
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