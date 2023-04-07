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01:02, 7 апреля 2023Ценности

41-летняя певица случайно оголила грудь на фото и обрадовала фанатов

Участница Pussycat Dolls Эшли Робертс оголила грудь на фото с телеведущей Амандой Холден

Фото: Steve Vas / IMAGO / Globallookpress.com

Бывшая участница группы Pussycat Dolls, певица Эшли Робертс опубликовала фотографии, на которых она запечатлена вместе с телеведущей Амандой Холден, и обрадовала фанатов. Серия появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах женщины позируют на балконе на фоне заката. 41-летняя Робертс одета в бежевый костюм, состоящий из укороченной рубашки и короткой юбки. 52-летняя Холден, в свою очередь, запечатлена в черный топ без бретелей и расклешенные брюки.

На одном из снимков певица подняла руку вверх, случайно оголив грудь. По этой причине она наложила на фото эмодзи в виде солнца. «Пейзаж», — подписала Робертс пост, который собрал почти десять тысяч лайков.

Подписчики принялись восхищаться публикацией в комментариях. «Мы можем увидеть такое же фото, когда зайдет солнце?», «Чертов смайл!», «Вот это я понимаю наряд», «Какие горячие леди!» — иронично высказывались они.

В ноябре 2022 года Эшли Робертс появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Певица посетила премию Glamour Women Of The Year Awards, которая состоялась в Лондоне, в мини-платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Вдобавок наряд был украшен блестящими кристаллами и оформлен глубоким V-образным декольте.

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Карина Черных
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