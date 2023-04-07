Президент Латвии назвал уроком патриотизма службу в армии

Президент Латвии Левитс назвал введенную воинскую повинность способом сдерживать Россию

Воинская повинность, введенная накануне в Латвии, должна обучить граждан республики патриотизму и послужить инструментом для сдерживания России, заявил президент страны Эгилс Левитс в интервью Латвийскому телевидению.

«Служба в армии одновременно является уроком патриотизма, потому что гражданин выполняет обязанности по защите своей страны», — сказал Левитс.

Он также объяснил введение воинской повинности. «У нас должно быть намного больше людей, умеющих обращаться с оружием, это вопрос сдерживания России», — сказал глава Латвии.

Накануне Сейм Латвии в третьем чтении принял закон об обязательной военной службе для мужчин в возрасте от 18 лет. Согласно закону, граждане Латвии будут призываться в армию сроком в один год. Первый призыв начнется 1 июля 2023 года.