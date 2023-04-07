Суд оштрафовал россиянку за осквернение памятника Герою СССР

Во Владивостоке оштрафовали 39-летнюю женщину, облившую краской памятник Герою СССР Зорге

В Приморском крае суд оштрафовал 39-летнюю местную жительницу, осквернившую памятник разведчику Герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянку признали виновной по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ. Ее приговорили к штрафу в пять тысяч рублей, уточняет РИА Новости.

По данным ведомства, утром 9 мая 2022 года фигурантка пришла в сквер имени Рихарда Зорге, расположенный недалеко от проспекта 100-летия Владивостока. Женщина прикрыла лицо маской и облила памятник красной краской.

Ранее в Алтайском крае задержали 20-летнего россиянина, подозреваемого в осквернении памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям города Бийска.