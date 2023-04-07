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18:06, 7 апреля 2023Путешествия

Пассажир самолета начал домогаться стюардессы после отказа подать ему рыбу

Летевший из Бангкока пассажир домогался стюардессы во время полета и угодил в полицию

Фото: Unsplash

Гражданин Швеции, летевший из Таиланда в Индию, начал домогаться бортпроводницы, отказавшей ему в подаче рыбы во время полета, и угодил в полицию. Об этом пишет портал The Thaiger.

Инцидент произошел в четверг, 6 апреля, на рейсе из Бангкока в Мумбаи. По данным издания, 24-летняя стюардесса подошла к 63-летнему пассажиру самолета, предположительно, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, и предложила блюда на выбор.

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Член экипажа сообщила, что на борту нет рыбы и морепродуктов, что, по ее предположению, разозлило мужчину. «Я принесла ему блюдо с курицей и попросила банковскую карту, чтобы произвести оплату через POS-терминал, — рассказала она. — Под предлогом того, что нужно вытащить карточку, пассажир взял меня за руку».

После этого швед, как сообщают коллеги стюардессы, начал «лапать» ее и домогаться. Девушка рассказала о случившемся капитану воздушного судна, который вынес пассажиру предупреждение.

После приземления в аэропорту назначения бортпроводники доложили о случившемся полиции, мужчину задержали. Адвокат шведа утверждает, что у клиента проблемы с психическим здоровьем, и он не хотел приставать к женщине.

Ранее в марте летевший на Камчатку из Москвы россиянин напился и на протяжении девяти часов мучил бортпроводников и попутчиков в самолете. Пассажир начал выпивать еще в аэропорту Шереметьево и продолжил на борту воздушного судна.

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Фариза Бацазова
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