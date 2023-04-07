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12:18, 7 апреля 2023Силовые структуры

СКР отдал под суд 48 украинских военных за преступления против мирных граждан

СКР за 2 недели отдал под суд 48 украинских военных за преступления против мирных граждан

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) за две недели отдал под суд 48 украинских военнослужащих, совершивших преступления против мирных граждан. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигурантами 30 уголовных дел, 6 из которых уже переданы в Верховный суд Донецкой народной республики, стали националисты полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), военные 36 и 56 бригад ВСУ, Национальной гвардии и Пограничной службы Украины. Их обвинили в посягательстве на жизни 98 человек — 72 из них погибли, четверо получили серьезные ранения.

Следствие установило, что украинские военнослужащие с февраля по апрель 2022 года блокировали Мариуполь, не выпускали из зоны ведения боевых действий мирных жителей, а также убивали тех, кто приближался к позициям ВСУ и подозревался в содействии противнику.

Ранее сообщалось, что СКР предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ЛНР и ДНР.

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Илона Палей
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