СКР отдал под суд 48 украинских военных за преступления против мирных граждан

СКР за 2 недели отдал под суд 48 украинских военных за преступления против мирных граждан

Следственный комитет России (СКР) за две недели отдал под суд 48 украинских военнослужащих, совершивших преступления против мирных граждан. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигурантами 30 уголовных дел, 6 из которых уже переданы в Верховный суд Донецкой народной республики, стали националисты полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), военные 36 и 56 бригад ВСУ, Национальной гвардии и Пограничной службы Украины. Их обвинили в посягательстве на жизни 98 человек — 72 из них погибли, четверо получили серьезные ранения.

Следствие установило, что украинские военнослужащие с февраля по апрель 2022 года блокировали Мариуполь, не выпускали из зоны ведения боевых действий мирных жителей, а также убивали тех, кто приближался к позициям ВСУ и подозревался в содействии противнику.

Ранее сообщалось, что СКР предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ЛНР и ДНР.