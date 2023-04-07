В России бывшего главу Минобороны Украины обвинили в военных преступлениях

СКР предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Полтораку за обстрелы ЛНР и ДНР

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку в военных преступлениях против мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На экс-главу украинского министерства возлагается вина за обстрелы населенных пунктов. Следствие считает, что в результате командования подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014-го по 2019 год, когда он занимал министерский пост, погибли более 530 мирных жителей, ранения получили 970 граждан.

22 марта сообщалось, что СКР заочно обвинил первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко в гибели более 500 мирных граждан.