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10:52, 7 апреля 2023Бывший СССР

Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру

СПЖ сообщил, что экс-президент Украины Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews»

Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

«В Киево-Печерскую лавру приехал Петр Порошенко. Собор Успения Пресвятой Богородицы», — сказано в публикации. Уточняется, что в Успенском соборе проводят службу представители Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом, как отмечает СПЖ, на благовещение ПЦУ пришло не так много людей.

Ранее глава ПЦУ Епифаний анонсировал проведение службы в Вербное воскресенье, 9 апреля, в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. «Епифаний совершит божественную литургию», — говорится в заявлении. Богослужение планируют начать в 9:00.

В последние дни происходит рост напряжения вокруг Киево-Печерской лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников обвиняют в связях с Россией и пророссийской позиции, в лавре и ряде других объектов Украинской православной церкви (УПЦ) проводились обыски. В конце 2022 года власти Украины заявили, что срок аренды главного храма обители — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.

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Кристина Есикова
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