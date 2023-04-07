Райффайзенбанк прекратит подключение в рамках одного из зарплатных тарифов

Райффайзенбанк с 10 апреля прекратит подключение новых пакетов услуг «Зарплатный»

Райффайзенбанк с 10 апреля прекращает подключение новых клиентов в рамках одного из зарплатных тарифов. Об этом сообщает ТАСС.

В кредитной организации пояснили, что такое решение было принято на основе анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры. При этом клиенты пакета услуг «Зарплатный» будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт и не потеряют своих привилегий.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк продолжает ужесточать условия валютных переводов для своих клиентов. В числе нововведений — ограничение переводов физлицам в другие банки с 3 апреля. С этой даты переводить средства в долларах в другие банки могут только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», которые были подключены до 28 февраля 2023 года включительно. Трансакции также доступны клиентам Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Для этой категории вкладчиков минимальная сумма переводов составит 20 тысяч долларов. Кроме того, с 3 апреля повышается минимальная сумма переводов в другие банки в европейской валюте до 20 тысяч евро.

30 марта стало известно, что австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает вариант продажи российского подразделения или его вывода из структуры группы. Для сохранения лицензии «дочка» Raiffeisen пока продолжит «некоторую банковскую деятельность» в стране. На данный момент зарубежная организация не может немедленно избавиться от всего бизнеса в стране, но стремится к этому. Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях компании в стране работает более 9000 человек.

