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16:35, 7 апреля 2023Россия

Разлив нефти в российском регионе попал на видео

В Татарстане разлив нефти после прорыва трубопровода попал на видео

В Бавлинском районе Татарстана прорвало нефтепровод. Разлившаяся по земле нефть попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На кадрах, снятых очевидцем, видно залитое нефтью поле. Уточняется, что трубу прорвало около Александровского сельского поселения, земля на котором принадлежит крестьянскому фермерскому хозяйству.

На место прибыли сотрудники Россельхознадзора, которые устанавливают точную дату прорыва. По предварительным оценкам, площадь загрязнения — больше тысячи квадратных метров. Сколько именно нефти вылилось из трубопровода не уточняется.

Ранее после крупной аварии на нефтяном трубопроводе в Омской области произошел разлив сырой нефти. Уточняется, что площадь разлива нефти объемом 60 кубических метров составила 200 квадратных метров.

Никита Абрамов
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