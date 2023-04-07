На Украине предложили разрешить обслуживание на русском языке

Украинский депутат Мазурашу предложил разрешить использование русского языка в сфере услуг

Депутат Верховной Рады Украины Георгий Мазурашу предложил разрешить использование русского языка в сфере услуг во избежание дискриминации. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

Законодательство Украины обязывает использовать в сфере услуг только украинский язык, на языках национальных меньшинств разрешено говорить в исключительных случаях.

Инициатива депутата заключается в сохранении обязательного использования украинского языка для учреждений в государственной и коммунальной собственности, однако позволяет использовать другие языки, включая русский, субъектам частного сектора.

На входе в помещение владелец предприятия будет размешать таблички с перечнем языков обслуживания.

Ранее стало известно об отстранении лектора Государственного налогового университета в Киевской области за использование русского языка во время занятий. Студенты просили преподавателя философии Любовь Воробьеву перейти на украинский, но получили отказ, что стало причиной конфликта.