Пытавшегося украсть младенца из коляски россиянина задержали

В Свердловской области задержали мужчину, пытавшегося украсть младенца из коляски

В Качканаре Свердловской области полиция задержала 40-летнего местного жителя, который пытался украсть младенца из коляски. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

4 апреля, находясь в магазине, мужчина ударил продавца и попытался похитить ребенка. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке бьет женщину у кассы ногой, срывает накидку с детской коляски и тянется к ребенку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 116 («Побои, совершенные из хулиганских побуждений») УК РФ. В настоящее время его поместили в наркологическое отделение ЦГБ. Сообщается, что мужчина длительное время злоупотреблял спиртным. После выхода из больницы он также будет привлечен к административной ответственности по статьям о совершении мелкого хищения и появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее мужчина был судим по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.