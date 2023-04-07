Рогов: план приазовского наступления ВСУ разработан кураторами в США и Великобритании

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработан кураторами в США и Великобритании. Его слова передает РИА Новости.

«Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии», — констатировал Рогов. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «пешками в этой игре». «Они озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит», — добавил он.

Согласно плану, главная роль отведена быстрому прорыву к побережью Азовского моря с помощью бронетехники. При этом ВСУ планируют миновать крупные города и населенные пункты. Главной целью украинских сил Рогов назвал стремление разрезать сухопутный коридор и снабжение российских военных. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе. «Вопрос остается лишь в направлении удара», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что российским военным известно о планах и подготовки противника. Кроме того, принимаются все меры по защите Запорожской области.

Ранее Рогов сообщал, что британские танки Challenger 2 начали прибывать в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. При этом он отметил, что пока украинская армия не активизировалась.