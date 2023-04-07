Стало известно о планах США поставить в Турции второго Зеленского

Haber7 заявило о желании США поставить во главе Турции второго Зеленского

Администрация США желает поставить во главе Турции такого президента, как украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом написал обозреватель Озгюр Байрак для турецкого издания Haber7.

Байрак напомнил, что в Турции ожидаются выборы президента, однако США не нуждаются в победе Эрдогана.

«Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы „новая кровь“ принимала участие в борьбе Запада против России. На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что оппозиции Турции дали такую задачу — взять на себя роль украинского лидера. На данный момент переговоры США и турецких политиков не привели к конкретному результату.

Ранее сообщалось о планах США настроить Россию и Турцию друг против друга. С таким мнением выступила турецкая газета Aydınlık.