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22:13, 7 апреля 2023Россия

«Беларуськалий» выиграл суд со структурой Siemens

Московский суд удовлетворил иск «Беларуськалия» к структуре Siemens по возврату двигателя

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск одного из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» к предприятию «Нефтегаз и Энергетика», прежде именуемой «Сименс Энергетика» (российская структура Siemens Energy) по возврату газотурбинного двигателя. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание состоялось в пятницу, 7 апреля. Уточняется, что «Беларуськалий» в декабре прошлого года подал иск к компании «Нефтегаз и Энергетика» с требованием завершить сервисное обслуживание газотурбинного двигателя SGT-300 стоимостью около 202,4 миллиона рублей и вернуть его компании.

В феврале сотрудники правоохранительных органов Украины арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий», которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта.

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Екатерина Подвигина
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