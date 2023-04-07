Квартира в российском городе провоняла трупами

Квартира в Волгограде провоняла трупами после смерти трех владельцев

Квартира в доме на улице Ломакина в Красноармейском районе Волгограда провоняла трупами после того, как в ней умерли три владельца подряд. Управляющая компания и власти российского города отказали жильцам в уборке помещения, сообщает V1.RU.

В 2019 года умерла первая собственница квартиры — пенсионерка скончалась естественной смертью. Женщина проживала одна, поэтому тело обнаружили не сразу и характерный запах успел распространиться по дому. Муниципальное жилье получила в наследство 40-летняя дочь покойной Диана.

Новая хозяйка квартиры злоупотребляла алкоголем и часто приводила к себе шумные компании. Через полгода после ее заселения соседи Дианы вновь почувствовали трупный запах. «Умерла она как-то жутко — унитаз разбит, сама она посреди комнаты с разбитой головой… Но об уголовщине ничего не слышали. Вроде бы умерла сама», — рассказала одна из жильцов дома.

После смерти второй собственницы в квартире провели уборку и косметический ремонт. Затем жилье оказалось в частной собственности. Новая хозяйка Наталья заселилась в 2020 году. По словам соседей, женщина болела и регулярно принимала лекарства. Через год она скончалась у себя дома, тело обнаружили только через месяц — оно пролежало в квартире с плотно закрытыми окнами с конца отопительного сезона по май.

«Наталья была вся коричневая, с нее текло… Запах был такой, что, когда открыли окна, смрад заполнил весь двор. Кроме того, дома было много мусора. Тараканов развелось», — рассказали соседи. Убираться в квартире никто не стал — жилье перестало быть муниципальным. Управляющая компания отказалась заниматься проблемой, заявив, что присмотр за квартирами не входит в обязанности организации. Спустя два года трупный запах и тараканы продолжают беспокоить жильцов здания.

По словам адвоката Владислава Быстрова, если после смерти собственницы в наследство никто не вступил, квартира должна отойти муниципалитету. Однако процесс перехода собственности может растянуться из-за бюрократических нюансов. В администрации Волгограда заявили, что могут принять жилое помещение в муниципальную собственность только после того, как получат подтверждение отсутствия наследников от управляющей компании.

Ранее сообщалось, что тело скончавшейся жительницы Лондона два с половиной года пролежало незамеченным в ее квартире. На ее смерть обратили внимание лишь после того, как у соседки снизу расплодились личинки мух.