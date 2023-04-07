Терапевт назвала неожиданный симптом опухоли мозга
Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью «Москве 24» назвала неожиданный симптом опухоли мозга. По ее словам, на такое заболевание может указывать прерывистый сон.
«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», — отметила специалист.
Романенко добавила, что нарушения сна зачастую указываю на болезнь. Они могут быть признаками инфекционных заболеваний или нарушений мозгового кровообращения на фоне повышенного давления.
Врач пояснила, что к частым пробуждения по ночам также приводят нарушения сердечного ритма, а также климакс у женщин.
Ранее врач-эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская рассказала, что к проблемам со сном приводят длительный стресс, болезни щитовидной железы и ряд других, зачастую неочевидных причин.