Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:00, 7 апреля 2023Забота о себе

Терапевт назвала неожиданный симптом опухоли мозга

Терапевт Романенко назвала прерывистый сон симптомом опухоли мозга

Фото: Unsplash.com

Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью «Москве 24» назвала неожиданный симптом опухоли мозга. По ее словам, на такое заболевание может указывать прерывистый сон.

«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», — отметила специалист.

Романенко добавила, что нарушения сна зачастую указываю на болезнь. Они могут быть признаками инфекционных заболеваний или нарушений мозгового кровообращения на фоне повышенного давления.

Врач пояснила, что к частым пробуждения по ночам также приводят нарушения сердечного ритма, а также климакс у женщин.

Ранее врач-эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская рассказала, что к проблемам со сном приводят длительный стресс, болезни щитовидной железы и ряд других, зачастую неочевидных причин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Бразилия заявила о необходимости не допустить нахождения НАТО у границ России
Россию похвалили за развенчание мифа о Западе
В Польше оценили поведение Зеленского на встрече с Дудой в Варшаве
Перечислены преимущества новых поездов московского метро
Во Франции указали на унижение Макрона
В США раскрыли индекс модернизированного B-52
Мишустин раскрыл планы по внедрению искусственного интеллекта в экономику России
Во Франции высказались о санкциях против России
Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.