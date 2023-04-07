Терапевт назвала неожиданный симптом опухоли мозга

Терапевт Романенко назвала прерывистый сон симптомом опухоли мозга

Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью «Москве 24» назвала неожиданный симптом опухоли мозга. По ее словам, на такое заболевание может указывать прерывистый сон.

«Какие-то тяжелые органические заболевания головного мозга могут вызывать прерывистость сна. Речь идет про опухоли», — отметила специалист.

Романенко добавила, что нарушения сна зачастую указываю на болезнь. Они могут быть признаками инфекционных заболеваний или нарушений мозгового кровообращения на фоне повышенного давления.

Врач пояснила, что к частым пробуждения по ночам также приводят нарушения сердечного ритма, а также климакс у женщин.

Ранее врач-эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская рассказала, что к проблемам со сном приводят длительный стресс, болезни щитовидной железы и ряд других, зачастую неочевидных причин.

