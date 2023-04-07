В Чувашии обнаружили редкие грибы необычной формы

В заповеднике «Присурский» в Чувашии обнаружили краснокнижные грибы в виде звезд

В Чувашии в заповеднике «Присурский» обнаружили редкие грибы в необычной форме звезд. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Данные грибы называются земляная звездочка или геаструм — род грибов семейства Звездовиковые (Geastraceae). Научное название происходит от латинского geo — «земля» и aster — «звезда». Земляные звездочки предпочитают хвойные леса на песчаной почве и Алатырский участок заповедника «Присурский» — идеальное для них место.

Изначально такие грибы шаровидной формы, но при созревании наружная оболочка плодовых тел разрывается на лопасти, отгибающуюся книзу, и напоминает по форме звезду, лежащую на земле. Внутри находится спороносный мешок, на вершине которого образуется отверстие для рассеивания спор. Плодоносить они обычно начинают в конце лета или осенью. В апреле лучи уже частично разложились, так как пережили зиму, но споры все еще сохраняются в мешке.

«Звездные грибы» растут большими группами, образуя «ведьмины кольца». Некоторые грибы этого рода съедобные, некоторые используют в медицине. Но их лучше не собирать, так как они внесены Красную книгу Чувашии и многих других регионов России, предупредили в заповеднике. Там отметили, что грибы настолько редкие, что даже опытные грибники могут не встретить их за всю жизнь.

Ранее сообщалось, что в Красную книгу Алтайского края включили два новых вида птиц и три новых вида насекомых, входивших в Красную книгу России. Всего в список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, включен 171 вид, в их числе снежный барс, манул, кабарга и аргали.