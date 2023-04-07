Фрагмент самой большой статуи за всю историю раскопок обнаружили в России

Фрагмент самой большой статуи за всю историю раскопок обнаружили в Херсонесе

Во время раскопок с западной стороны Свято-Владимирского собора в Херсонесе археологи обнаружили фрагмент самой большой статуи за всю историю раскопок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Заведующий отделом «Городище и Некрополь» музея-заповедника Даниил Костромичев назвал находку «очень счастливым случаем». Фрагмент мраморной статуи представляет собой верхнюю часть ступни с пальцами. Сам по себе он небольшой, но по нему ученые могут судить о размерах — предположительно, высота изваяния составляла около четырех метров. «Это очень большая монументальная скульптура. Скорее всего римский император. Он главнокомандующий, самый важный солдат: императоры носили военную одежду и военную обувь», — рассказал Костромичев.

Отмечается, что за почти 200 лет раскопок такого размера скульптур или их фрагментов найдено не было. Находку планируется выставлять в Херсонесском музее.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили древний город на территории санатория в Анапе. Античный город Горгиппия, по информации ученых, располагался от Русских ворот до конца Сквера боевой славы и от моря до нынешнего офиса Сбербанка и Казачьего рынка

