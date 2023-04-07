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09:22, 7 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин ударил по лицу полицейского и пошел под суд

В Свердловской области будут судить 35-летнего мужчину, ударившего сотрудника МВД по лицу

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Качканаре суд рассмотрит дело 35-летнего местного жителя о нападении на правоохранителя. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, вечером 14 января пьяный фигурант около дома №47 в 5-м микрорайоне города ударил по лицу полицейского — водителя группы обслуживания следственно-оперативной группы дежурной части МО МВД России «Качканарский». Сотрудник приехал к этому дому по вызову. В результате правоохранителю нанесли ушибы лица.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Россиянин признал вину, ему грозит до пяти лет колонии.

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Екатерина Власова
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