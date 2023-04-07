Российские войска уничтожили до 30 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 7 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые действия велись силами российской группировки войск «Запад». Подразделения противника были поражены в районах сел Синьковка и Кисловка в Харьковской области.

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы на этом направлении были уничтожены два автомобиля и одна гаубица Д-30.

Также в Минобороны заявили, что за сутки российские войска ликвидировали около 260 украинских военнослужащих на донецком направлении.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.