Российские войска уничтожили до 30 бойцов ВСУ на одном направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 7 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Боевые действия велись силами российской группировки войск «Запад». Подразделения противника были поражены в районах сел Синьковка и Кисловка в Харьковской области.
Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы на этом направлении были уничтожены два автомобиля и одна гаубица Д-30.
Также в Минобороны заявили, что за сутки российские войска ликвидировали около 260 украинских военнослужащих на донецком направлении.
Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.