Российские войска уничтожили около 260 бойцов ВСУ на донецком направлении
Российские войска уничтожили около 260 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 7 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились силами «Южной» группировки войск. Кроме потерь в личном составе противник за сутки лишился трех танков, боевой машины пехоты, трех бронированных автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубиц «МСТА-Б» и Д-20.
Накануне российские войска за минувшие сутки уничтожили более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении. Кроме того, Вооруженным силам России удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).