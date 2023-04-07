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14:20, 7 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили около 260 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении около 260 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили около 260 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 7 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились силами «Южной» группировки войск. Кроме потерь в личном составе противник за сутки лишился трех танков, боевой машины пехоты, трех бронированных автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубиц «МСТА-Б» и Д-20.

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Накануне российские войска за минувшие сутки уничтожили более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении. Кроме того, Вооруженным силам России удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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