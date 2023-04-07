Российские войска уничтожили около 260 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении около 260 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили около 260 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в пятницу, 7 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились силами «Южной» группировки войск. Кроме потерь в личном составе противник за сутки лишился трех танков, боевой машины пехоты, трех бронированных автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубиц «МСТА-Б» и Д-20.

Накануне российские войска за минувшие сутки уничтожили более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении. Кроме того, Вооруженным силам России удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).