В Польше приступили к ремонту украинских танков

На польском заводе Bumar-Labedy начали ремонтировать украинские танки Т-64

В Польше на механическом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64. Об этом сообщила Польская оружейная группа (PGZ).

Соответствующее соглашение концерн «Укроборонпром» подписал с компанией PGZ. В соответствии с договоренностями, Т-64 будут отремонтированы, обслужены и приведены в полную работоспособность.

В дальнейшем завод может заняться ремонтом и других украинских танков. «Наша компания готова создать центр по ремонту бронетехники, используемой украинской армией», — отметила глава Bumar-Labedy Эдита Шиманська.

Ранее Киев договорился с Варшавой о производстве танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Их используют в гладкоствольных пушках советских основных боевых танков второго поколения Т-64Б, Т-72, Т-80 и их модификациях.