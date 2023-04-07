Российский таксист напал на 84-летнего пенсионера, избил его и попал на видео

В Калининградской области таксист избил 84-летнего пенсионера и попал на видео

В городе Светлогорск Калининградской области 42-летний таксист избил 84-летнего мужчину во дворе жилого дома. Произошедшее попало на видео, запись с камеры наблюдения публикует пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля. На кадрах видно, как из такси, остановившегося у забора, выходит водитель, который направляется к автомобилю пенсионера. Он открывает машину и пытается вытащить мужчину из салона, а затем несколько раз резко хлопает дверью машины и уходит.

В результате случившегося пенсионера госпитализировали с телесными повреждениями. По словам дочери потерпевшего, нападавший оказался соседом ее отца — мужчину неоднократно видели возле дома, сообщают «Вести Калининград». Женщина утверждает, что после случившегося обидчик стал угрожать, что «порежет ее семью», если она обратится в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что в Воронеже водитель такси избил прохожего после того, как не смог поделить с ним дорогу во дворе.