В Госдуме захотели ужесточить наказание за терроризм

Глава комитета Пискарев: в Госдуму внесут поправки для ужесточения наказания за терроризм

В Госдуму РФ внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. В том числе будет расширен перечень составов с пожизненным лишением свободы. Об этом сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По словам Пискарева поправки будут предложены в ближайшее время. Парламентарий считает, что они необходимы для защиты от беспрецедентных угроз, с которыми столкнулась Россия «со стороны Украины и ее западных спонсоров».

Депутат указал, что планируется ужесточить наказания по статьям статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за терроризм.

Также Василий Пискарев рассказал, что в Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за государственную измену. Депутат подчеркнул, что они будут рассмотрены оперативно.