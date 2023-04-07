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21:04, 7 апреля 2023Россия

В Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену

Депутат Пискарев: в Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

В Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за государственную измену. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он уточнил, что предлагается содержать осужденных по этой статье в учреждениях с особым режимом заключения. При этом право на условно-досрочное освобождение появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

Депутат выразил надежду, что поправки об ужесточении наказания за госизмену, диверсии и международный терроризм будут оперативно рассмотрены нижней палатой парламента.

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Марина Совина
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