Десять детей попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа

В США десять детей попали в больницу из-за участия в TikTok-челлендже с острой жвачкой

В штате Массачусетс, США, десять учеников начальной школы попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа с острой жвачкой. Об этом сообщает американский телеканал Western Mass News.

Отмечается, что один из учащихся принес в школу острую жвачку для участия в TikTok-челлендже, который заключается в том, чтобы надуть из нее пузырь. В результате у десяти школьников, попробовавших жвачку, возникла острая реакция на нее: у детей началось жжение, их лица и руки сильно покраснели. Пострадавших доставили в больницу.

Жгучесть жвачки составляет 16 миллионов по шкале Сковилла. Как уточнил телеканал, с таким уровнем остроты человек может столкнуться, если, например, к нему в рот попадет содержимое перцового баллончика.

Что такое шкала Сковилла? Шкала Сковилла — шкала, используемая для оценки жгучести острых веществ. Была предложена американским химиком Уилбуром Сковиллом. Жгучесть сладкого болгарского перца по ней составляет ноль единиц шкалы Сковилла (ЕШС), перца халапеньо — от пяти до восьми тысяч ЕШС, а перца пири-пири — от 50 до 175 тысяч ЕШС. Одним из самых острых в мире перцев считается Pepper X. Его жгучестей составляет около 3,18 миллиона ЕШС. Жгучесть чистого капсаицина — вещества, которое отвечает за острый вкус, составляет около 16 миллионов ЕШС

В настоящий момент в школе, где произошел инцидент, проводится расследование. Администрация заведения сообщила, что после его завершения в школе будут приняты необходимые меры.

Ранее стало известно, что в Аргентине 12-летняя девочка решила поучаствовать в опасном челлендже, который она увидела в TikTok, и умерла. Уточнялось, что девочка повторила дома блэкаут-челлендж, участники которого намеренно вызывают у себя удушье, и в результате потеряла сознание и скончалась.