Россиянка ранила ножом родственницу и убила малолетнюю племянницу

В Туве женщина ранила ножом родственницу и убила малолетнюю племянницу

В Туве 28-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве племянницы. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. По версии следствия, утром 7 апреля подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла ножевые ранения родственнице и ее ребенку, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Племянница скончалась на месте, женщины были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Тыве пьяная россиянка зарезала двухлетнюю дочь своей сестры.