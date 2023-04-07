Россиянина осудили на девять лет за убийство товарища во время ссоры

В Мурманске осудили на девять лет 65-летнего мужчину, избившего и зарезавшего товарища

В Мурманске суд приговорил к девяти годам лишения свободы 65-летнего местного жителя, зарезавшего знакомого во время ссоры. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в декабре 2022 году пьяный фигурант поссорился с товарищем. Мужчина избил обидчика кулаками по голове и телу, а затем взял нож и ударил жертву, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Брянске арестовали 49-летнего мужчину, зарубившего топором пожилую мать.