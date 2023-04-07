Воспитанник «Зенита» рассказал об отношении к нему в американском клубе

Играющий в США воспитанник «Зенита» Ведерников заявил, что в клубе ему дали прозвище Бог

Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, уехавший в США, высказался об отношении к нему в американском футбольном клубе «Горные львы Колорадо-Спрингс». Его слова приводит Sport24.

19-летний спортсмен отметил, что хорошо общается со всеми игроками команды, поскольку ее состав интернациональный, и рассказал, какие вопросы иностранцы задают о России. «В основном про стереотипы: водку, холод. Один мой близкий друг, отбитый американец, прям вообще дикие вопросы задает в шутку. Но я не обижаюсь на такое», — пояснил россиянин.

Ведерников также признался, что в команде ему дали прозвище Бог. «Я им говорил [значение слова]. Они такие: "Окей, круто!". До сих пор так и называют, удобно ведь. Еще иногда — "Богги"», — сказал спортсмен.

Футбольная команда университета Колорадо-Спрингс выступает во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Ведерников пополнил ее состав в августе 2022 года.