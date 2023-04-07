Глава торговой палаты России раскрыл выгодную альтернативу Турции

Глава торговой палаты РФ: российским туристам выгоднее лететь в Венесуэлу, чем в Турцию

Глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко раскрыл выгодную альтернативу Турции — в настоящее время отечественные туристам следует присмотреться к поездкам в Венесуэлу. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, россиянам сейчас экономически выгоднее лететь в Венесуэлу, чем на турецкие курорты. При этом эксперт отметил важность запуска перевозчиками из РФ прямых регулярных рейсов в Венесуэлу.

«Мы уже три года бьем в колокол и просим поддержать тему, чтобы все-таки запустить его (прямое авиасообщение — прим. «Ленты.ру»). Это самое важное. Мы не можем развивать туризм, не можем говорить о развитии сервиса или культуры — нужен постоянный турпоток», — добавил Фроленко.

Отмечается, что в настоящее время перевозку по данному направлению осуществляют несколько авиакомпаний: венесуэльская Conviasa, совершающая перелеты два раза в месяц, а также турецкие перевозчики Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Ранее стало известно, что Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка признанными наиболее опасными странами мира для туристов в 2023 году. Так, в Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 тысяч населения. По данным аналитиков, этот примерно вдвое превышает показатели России.