Воспитанник «Зенита» сравнил футбол в России и США

Воспитанник «Зенита» Ведерников рассказал, что футбол в США более атлетичный, чем в России

Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, уехавший в США, сравнил футбол в Америке и России. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, россияне играют техничнее. «Здесь футбол более атлетичный. В России много работают над выносливостью, но мало над силой и физической массой, а зря. По этому показателю мы серьезно уступаем и Штатам, и Европе», — признался спортсмен.

Ранее Ведерников высказался об отношении к нему в американском футбольном клубе «Горные львы Колорадо-Спрингс», за который он выступает. 19-летний спортсмен отметил, что хорошо общается со всеми игроками команды, поскольку ее состав интернациональный.

Футбольная команда университета Колорадо-Спрингс выступает во втором дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Ведерников пополнил ее состав в августе 2022 года.