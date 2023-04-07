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12:09, 7 апреля 2023Культура

Убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному заключению

NBC News: убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному заключению

Фото: Carline Jean / South Florida Sun-Sentinel / AP

Трое мужчин были приговорены к пожизненному заключению за убийство рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), которое произошло в 2018 году. Об этом сообщает NBC News.

28-летний Майкл Боутрайт, 26-летний Дедрик Уильямс и 24-летний Трейвон Ньюсом были осуждены присяжными в прошлом месяце после восьмидневного обсуждения. Отмечается, что так как обвинители не требовали смертной казни осужденных, пожизненное заключение стало единственным приговором, который окружной судья мог вынести за обвинительные приговоры в убийстве первой степени.

Ранее сообщалось, что троих мужчин признали виновными в убийстве рэпера XXXTentacion. О смерти исполнителя стало известно 18 июня 2018 года. Двое вооруженных людей напали на музыканта, когда он находился в своей машине. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.

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Варвара Кошечкина
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