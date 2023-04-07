Rambler&Co и СберЗдоровье выявили отношение россиян к своему здоровью

Rambler&Co и СберЗдоровье: 61 процент россиян назвали свое здоровье удовлетворительным

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье провели исследование, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, и выяснили, как россияне относятся к своему здоровью. В опросе приняли участие почти 180 тысяч жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет.

Как показало исследование, 28 процентов респондентов при проблемах со здоровьем обращаются к врачу, чтобы поставить диагноз, получить рекомендации и план лечения. 19 процентов принимают лекарства, исходя из своего состояния, не обращаясь к специалисту. 16 процентов респондентов при недомогании или плохом самочувствии ищут в интернете похожие симптомы и самостоятельно подбирают лечение. 14 процентов позволяют себе отдохнуть, 10 процентов советуются с близкими людьми, семь процентов регулируют режим сна и питания. Остальные (6 процентов) не предпринимают никаких действий.

Большинство россиян (61 процент) называют свое здоровье «удовлетворительным», еще 19 процентов — «хорошим». 18 процентов признались в «слабом» здоровье. И только два процента оценивают его как «отличное». При этом под словом «здоровье» 28 процентов опрошенных понимают отсутствие болезней и тревожащих симптомов, почти четверть (24 процента) считают, что это возможность вести полноценную жизнь без ограничений. Для 22 процентов — это хорошее самочувствие, для 14 процентов — нормальные показатели анализов и обследований. 12 процентов понимают под словом «здоровье» наличие сил и жизненной энергии.

Почти половина россиян (48 процентов) стремится следить за здоровьем превентивно. Из них: 25 процентов измеряют показатели давления, уровень сахара в крови, 13 процентов регулярно проходят диспансеризацию, чекапы и 10 процентов сдают анализы при первых симптомах. Остальные ориентируются на свое самочувствие (47 процентов) и сразу вызывают врача при недомогании (пять процентов).

«Принятие решения о самостоятельном лечении остается довольно распространенной ситуацией среди пациентов. Однако в период пандемии и после нее число приверженцев подобного метода уменьшилось, а людей, следящих за своим здоровьем, стало больше. Самый простой и быстрый способ получить понятный план выздоровления — общение с врачом в онлайн- или офлайн-режиме. По нашим данным, до половины медицинских кейсов сейчас можно решить удаленно, просто пообщавшись с врачом в чате, по телефону или видеосвязи (телемедицина)», — рассказал Дмитрий Василенко, руководитель отдела обучения врачей телемедицины СберЗдоровья.

Для того чтобы дольше оставаться здоровыми, четверть (25 процентов) россиян отказываются от вредных привычек или ограничивают их, еще 23 процента придерживаются правильного питания, а каждый пятый (20 процентов) соблюдает режимы сна, отдыха и work-life balance. 10 процентов регулярно занимаются спортом, столько же (10 процентов) стараются дольше находиться на свежем воздухе. Остальные (12 процентов) заявили, что специально для этого ничего не делают.

Подавляющее большинство (93 процента) уверены, что правильные привычки позволят людям значительно дольше оставаться здоровыми, остальные (семь процентов) придерживаются иного мнения.