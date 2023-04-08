Глава МВФ спрогнозировала скорый «бум» из-за уязвимости глобальной экономики

Глава МВФ Георгиева спрогнозировала скорый «бум» из-за уязвимости глобальной экономики

Уязвимость глобальной экономики может привести к скорому «буму». С таким прогнозом выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе беседы с журналистом в преддверии ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Запись разговора доступна на YouTube.

«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — предупредила глава МВФ.

По ее словам, мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, в банковском секторе в США и Швейцарии наблюдаются проблемы. Она объяснила, что ситуация 2008 года произошла из-за того, что большое число финансовых учреждений держали на балансе переоцененные активы, при этом сейчас финансовая ситуация стала намного «чище».

Кроме того, она указала на возможные негативные последствия из-за украинского конфликта и растущей эскалации между США и Китаем. По ее мнению, охлаждение отношений Запада с другими глобальными странами может привести к потерям в торговле от 200 миллиардов долларов до семи триллионов долларов, что приблизительно равно 0,2-7 процентам мирового ВВП.

Ранее Георгиева заявила о самом слабом прогнозе глобального экономического роста на ближайшие пять лет более чем за три десятилетия. Отмечается, что такой прогноз роста не только самый низкий с 1990 года, но также меньше среднего пятилетнего показателя в 3,8 процента за последние два десятилетия.