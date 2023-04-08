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18:49, 8 апреля 2023Спорт

Игра второго дивизиона чемпионата России по футболу завершилась со счетом 15:0

«Форте» со счетом 15:0 разгромил «Ессентуки» в матче второго дивизиона чемпионата России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футбольный клуб «Ессентуки» проиграл на выезде таганрогскому «Форте» со счетом 15:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в рамках 23-го тура второго дивизиона чемпионата России. Четыре игрока хозяев, Петр Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев, оформили по хет-трику.

Этот результат является повторением рекорда по самой крупной победе в высших дивизионах российского чемпионата. С аналогичной разницей по забитым и пропущенным мячам «Краснодар-2000» разгромил «Локомотив-Тайм» в 2001 году. Встреча завершилась со счетом 16:1. В высшей лиге с рекордным счетом (10:1) «Сочи» победил «Ростов» в 2020 году.

«Форте» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. «Ессентуки» находятся на последней строчке. За 23 матча команда забила семь мячей и пропустила 79.

Андрей Стрельцов
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Игра второго дивизиона чемпионата России по футболу завершилась со счетом 15:0
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