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10:33, 8 апреля 2023Россия

Медведев заявил о неспособности американцев показать Украину на карте

Медведев заявил, что американцы не знают о существовании и местоположении Украины

Фото:Hans Isaacson / Unsplash

Американцы не смогут показать Украину на карте мира, так как не знают о ее существовании и местоположении. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации во «ВКонтакте».

«Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404?» — отметил политик.

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Виктория Кондратьева
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