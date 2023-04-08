Медведев заявил о неспособности американцев показать Украину на карте

Медведев заявил, что американцы не знают о существовании и местоположении Украины

Американцы не смогут показать Украину на карте мира, так как не знают о ее существовании и местоположении. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации во «ВКонтакте».

«Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404?» — отметил политик.