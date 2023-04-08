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00:28, 8 апреля 2023Россия

Минобороны заявило о плане Киева обвинить Россию в применении химоружия

Минобороны заявило о плане Киева устроить провокацию и обвинить РФ в применении химоружия

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Спецслужбы Украины опубликуют фальшивые радиоперехваты о применении российскими войсками химического оружия. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

В Минобороны пояснили, что Киев собирается доставить в населенный пункте Ахтырка Сумской области тела и останки погибших украинских военнослужащих, якобы погибших в результате поражения «российскими» химическими артиллерийскими боеприпасами. Одновременно с этим Украина собирается обработать данный участок местности и останки отравляющим веществом и пригласить туда западных экспертов.

Марина Совина
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