Минобороны заявило о плане Киева обвинить Россию в применении химоружия

Минобороны заявило о плане Киева устроить провокацию и обвинить РФ в применении химоружия

Спецслужбы Украины опубликуют фальшивые радиоперехваты о применении российскими войсками химического оружия. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

В Минобороны пояснили, что Киев собирается доставить в населенный пункте Ахтырка Сумской области тела и останки погибших украинских военнослужащих, якобы погибших в результате поражения «российскими» химическими артиллерийскими боеприпасами. Одновременно с этим Украина собирается обработать данный участок местности и останки отравляющим веществом и пригласить туда западных экспертов.