Администрация Херсонской области сообщила о разрушении школы из-за обстрела ВСУ из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации региона, передает ТАСС.

«Вечером 7 апреля ВСУ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре мирных населенных пунктов Херсонской области, на этот раз была разрушена школа в селе Макаровка. Украинские боевики выпустили девять ракет HIMARS, из которых шесть были сбиты российскими силами ПВО», — сказано в распространенном сообщении.

Уточняется, что три ракеты поразили школу, в которой никого не было.