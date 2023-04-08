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14:45, 8 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

Администрация Херсонской области сообщила о разрушении школы из-за обстрела ВСУ из HIMARS

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации региона, передает ТАСС.

«Вечером 7 апреля ВСУ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре мирных населенных пунктов Херсонской области, на этот раз была разрушена школа в селе Макаровка. Украинские боевики выпустили девять ракет HIMARS, из которых шесть были сбиты российскими силами ПВО», — сказано в распространенном сообщении.

Уточняется, что три ракеты поразили школу, в которой никого не было.

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Алевтина Запольская
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