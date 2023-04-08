Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:53, 8 апреля 2023Россия

В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта

Глава парламента Крыма Константинов назвал лучший способ урегулировать конфликт на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал лучший способ урегулирования украинского конфликта в беседе с РИА Новости.

«Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба», — сказал он. Так, по его словам, юго-восток страны «всегда тяготел к России» и «всегда являлся очень важной частью русского мира». В частности, под контролем России должны быть Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должна быть под контролем России, заявил Константинов.

Западные регионы Украины «инфицированы русофобией», хотя это не чужая России земля и не чужие люди, отметил парламентарий. «Мы не хотим сейчас с ними иметь ничего общего», — отметил он, добавив, что «единственным условием для них должно быть искоренение нацизма». Центральную Украину Константинов назвал основным предметом предстоящего торга России с Западом. «Наиболее реальный вариант — создание на этих землях нейтрального государственного образования, без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз», — выразил мнение он.

Ранее Владимир Константинов заявил, что Украину ждет короткий разговор в случае, если она попытается захватить Крым. По его мнению, подобные заявления — это попытка отвлечь общественность от бедственного положения Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте
Москвичам предрекли майскую погоду в ближайшую неделю
Стилист Рогов раскрыл маст-хэв весеннего гардероба-2023
В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта
В ЮАР выступили против односторонних санкций против России
Фитнес-эксперт опровергла эффективность кардиотренировок при похудении
WorldView-3 заснял Landsat 8 на околоземной орбите
Российские пожарные потушили горящий склад с семечками
Уголовное дело возбудили из-за найденной в российском регионе машины с костями
ЮАР подтвердила участие Путина в саммите БРИКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.