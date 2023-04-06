В Крыму пообещали короткий разговор с Киевом при попытке захватить полуостров

Глава парламента Крыма пообещал Киеву короткий разговор при попытке захватить полуостров

Украину ждет короткий разговор в случае, если она попытается захватить Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее выразил уверенность, что Украина захватит Крым за 5-7 месяцев. Советник главы офиса Зеленского назвал этот сценарий слишком оптимистичным, при этом подчеркнув, что его прогнозы по срокам «математически выверены».

«Если Подоляк и подобные ему персонажи хотят в Крым, то мы ждем. Пусть не затягивают, нам есть о чем и чем поговорить с ними. Разговор будет коротким», — сказал он.

По его мнению, подобные заявления политика — это попытка отвлечь общественность от бедственного положения Украины. Он назвал слова политика весенним обострением.

На мнение Подоляка отреагировали в Совфеде. Сенатор Ольга Ковитиди назвала его дешевым популизмом, указав на то, что слова о Крыме для украинских политиков являются способом привлечь к себе внимание. Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что если Киев решится на контрнаступление, о котором говорят украинские политики, то Россия ответит на это.