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02:41, 8 апреля 2023Силовые структуры

Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте

Защита Дарьи Треповой не стала обжаловать решение об аресте по делу о теракте в Петербурге
Дарья Трепова

Дарья Трепова. Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Защита Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, не стала обжаловать решение об аресте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеки судебных дел Москвы.

Отмечается, что решение об аресте вступило в силу 8 апреля. Как предполагает агентство, защита Треповой либо не стала обжаловать арест, либо не успела этого сделать.

2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва журналист погиб, 32 человека пострадали. Девушку задержали на второй съемной квартире, куда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе.

Обвиняемой грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. 7 апреля девушку доставили в СИЗО

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Марина Совина
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