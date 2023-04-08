Минюст США начал расследование утечки секретных документов Пентагона об Украине

WP: Минюст США начал расследование утечки в сеть секретных документов Пентагона об Украине

Министерство юстиции США начало расследование утечки в сеть секретных документов Пентагона об Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как пишет издание, в документах подробно описаны боевые возможности Украины, ее потенциальные уязвимые места, а также действия НАТО по противодействию России. При этом информация о начале расследования подтвердилась после того, как официальные лица США поняли, что объем просочившихся данных намного больше предполагаемого изначально, подчеркивают авторы материала.