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03:34, 8 апреля 2023Россия

Синоптик спрогнозировал жителям ряда регионов России весенние морозы

Вильфанд заявил, что морозы около 30 градусов ожидаются в Якутии и на Таймыре

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям ряда регионов России морозы до 30 градусов в ближайшие дни. Его слова передает РИА Новости.

«В Сибири возвращение настоящей зимы», — констатировал синоптик. Так, резкое понижение температуры ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае, а также Курганской, Челябинской, Свердловской областях. В Ямало-Ненецком автономном округе похолодает до 33 градусов мороза, также температура ниже 30 градусов ожидается на Таймыре и в Якутии.

Ранее в апреле Вильфанд сообщал, что температура, прогнозируемая в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, а также Якутии, ниже климатической нормы. По словам синоптика, первые десять дней апреля в ряде регионов весна будет запаздывать.

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Марина Совина
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