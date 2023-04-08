Синоптик спрогнозировал жителям ряда регионов России весенние морозы

Вильфанд заявил, что морозы около 30 градусов ожидаются в Якутии и на Таймыре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям ряда регионов России морозы до 30 градусов в ближайшие дни. Его слова передает РИА Новости.

«В Сибири возвращение настоящей зимы», — констатировал синоптик. Так, резкое понижение температуры ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае, а также Курганской, Челябинской, Свердловской областях. В Ямало-Ненецком автономном округе похолодает до 33 градусов мороза, также температура ниже 30 градусов ожидается на Таймыре и в Якутии.

Ранее в апреле Вильфанд сообщал, что температура, прогнозируемая в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, а также Якутии, ниже климатической нормы. По словам синоптика, первые десять дней апреля в ряде регионов весна будет запаздывать.