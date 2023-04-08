Мурашко побывал в новых регионах России

Глава Минздрава России Мурашко побывал в Запорожской и Херсонской областях

Глава Минздрава России Михаил Мурашко побывал в новых регионах страны — Запорожской и Херсонской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Запорожскую и Херсонскую области, где ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министр осмотрел Мелитопольский областной родильный дом, Мелитопольскую областную больницу и Геническую центральную районную больницу. Он также пообщался с председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко, председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым, сотрудниками медучреждений и их пациентами.

В ходе визита Мурашко рассказал о планах по интеграции региональных систем здравоохранения в российскую.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с главой Минздрава 7 апреля.